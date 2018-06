Nigeria: Obi Mikel - « On a fait ce que l'on a pu »

Après avoir égalisés grâce à Victor Moses en début de seconde mi-temps, les Super Eagles ont craqué dans les dernières minutes sur un but de Rojo. Le Nigeria est éliminé du Mondial 2018 de la plus cruelle des manières.

«On a fait ce que l'on a pu. On a poussé en seconde période. (A propos d'une éventuelle retraite internationale) J'espère que je vais rester dans cette équipe. J'aime ces gars, fantastiques, drôles. Je crois que depuis que le coach est là, on a tous passé des bons moments. Ce groupe écoute et veut progresser. (... )

Je veux prendre les années comme elles viennent. On verra. (A propos du penalty non sifflé) C'était un penalty très clair. Peut-être que l'arbitre a donné le premier penalty et ne voulait pas en donner un deuxième. Il n'y a pas moyen qu'il ne donne pas penalty. Je ne comprends pas. On lui demande si le ballon touche la main, il dit oui. On lui demande pourquoi il ne donne pas penalty, il dit qu'il ne sait pas, » a déclaré John Obi Mikel, capitaine du Nigeria.