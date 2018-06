Burkina Faso: Gouvernance - L'ODJ contre « la fascisation progressive du pouvoir MPP »

L'organisation démocratique de la Jeunesse a tenu, le 26 juin dernier à son siège situé au quartier Dagnoen à Ouagadougou, une conférence de presse au cours de laquelle les premiers responsables de ladite organisation ont passé au peigne fin tous les maux qui minent l'évolution du pays sous le règne du pouvoir actuel. Pour l'organisation démocratique de la jeunesse ODJ, «c'est une fascisation progressive du pouvoir du MPP» qui s'installe dans le Burkina Faso actuel.

« L'organisation démocratique de la Jeunesse ne peut rester les bras croisés. En tant qu'organisation de la jeunesse patriotique et révolutionnaire de notre pays, elle entend s'organiser pour apporter une réponse appropriée à cette situation qui, visiblement, va de mal en pis.

C'est pourquoi le bureau exécutif national invite tous les militants et sympathisants de l'ODJ, la jeunesse patriotique et révolutionnaire du Burkina Faso à rester debout et vigilante ».

Voici en substance les propos de son président, Gabin Korbéogo, à ses militants présents lors de cette rencontre avec la presse. En outre, M. Korbéogo a avancé une kyrielle de raisons pour justifier cette mobilisation de ses militants et « une prise de conscience aiguë » de la population burkinabè face à toutes ces dérives du régime actuel.

Selon le président de l'ODJ en 2015, lorsque le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et ses alliés arrivaient au pouvoir, le peuple et sa jeunesse venaient de réussir une insurrection populaire et une résistance victorieuse face au coup d'Etat du Général Diendéré. Selon toujours M. Korbéogo, en termes de patriotisme et d'esprit de sacrifice, il n'y a pas meilleure preuve ; d'autant plus que ce peuple a dû sacrifier sur l'autel de cette lutte, des dizaines de ses fils et filles.

Aujourd'hui, souligne-t-il, légitimement, la jeunesse burkinabè était en droit d'attendre de « ces nouvelles anciennes autorités » une amélioration de ses conditions d'existence sur les plans politique, social, économique, culturel et l'élargissement des espaces de liberté.

Mais, l'organisation démocratique de la Jeunesse (ODJ), constate malheureusement que le pouvoir MPP et ses alliés ont déçu car, pour Gabin Korbéogo et ses camarades, les conditions de vie de la jeunesse et du peuple se dégradent de jour en jour .

A titre d'exemples, pour la jeunesse urbaine, des universités aux salons de coiffure et de petite soudure, que de misère et de précarité. La jeunesse paysanne n'est pas en reste, ajoutée à tout cela , la répression qui s'abat sur les militants de l'ODJ à travers toute l'étendue du territoire, du fait du pouvoir MPP et ses milices.

« A Matiacoali, pour avoir osé dire non à la spoliation de leurs terres, nos militants et sympathisants se remplacent de façon incessante en prison». Idem à Niankorodougou où, a-t-il souligné, l'opinion nationale a suivi « la sauvage répression » qui s'est abattue sur une population qui manifestait pacifiquement. Les cas, selon toujours M. Korbéogo, sont légions un peu partout dans les régions et provinces.

Le plus grave est que l'ODJ constate et suit avec attention une levée de plus en plus manifeste de milices par le parti au pouvoir. Ces milices agressent et appellent au lynchage de certains responsables d'organisations dans la presse et sur les réseaux sociaux, et cela « sous le nez et la barbe de nos autorités judiciaires », a noté le président de ladite organisation.

L'ODJ s'est aussi prononcée sur le cas Naïm Touré qui, pour avoir dénoncé la négligence de la vie des troupes par le pouvoir MPP et la haute hiérarchie de l'armée, a été arrêté et écroué à la Maco. M. Korbéogo et ses militants ont demandé sa relaxe pure et simple, sans condition.

Comme recommandation, l'ODJ invite tous ses militants et sympathisants, la jeunesse patriotique et révolutionnaire du Burkina Faso à tenir des assemblées générales dans toutes ses structures sur tout le territoire national autour des questions de défense de liberté , de suivre avec la plus grande attention et à transmettre toute information relative à des tentatives de criminalisation des structures et des luttes populaires, à rester ferme sur les acquis de l'insurrection populaire et de la résistance victorieuse au putsch de septembre 2015.

Pour conclure, l'ODJ affirme suivre avec la plus grande attention l'évolution de la situation et invite ses militants à se tenir prêts à répondre à tous les mots d'ordre que viendrait à commander la situation.