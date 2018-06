Togo: « Inopportun et inadmissible » selon la SEET

Les présidents de la Guinée et du Ghana, Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, sont dans la capitale du… Plus »

Il demande dès lors « au président de l'université de Lomé de situer l'opinion sur la suite de la commission de réflexion sur le système LMD » et invite « les étudiants à rester très mobilisés pour des actions à venir la cause commune ».

Loin de s'arrêter à cette dénonciation, ce regroupement des étudiants « trouve inopportun et inadmissible le communiqué du président de l'université de Lomé relatif à la grève illimitée des enseignants-chercheurs, car il connaît mieux les difficultés des universités et aura fait le choix de jouer à une neutralité à défaut de porter haut les doléances des enseignants plutôt que de s'en prendre à leurs légitimes revendications ».

Depuis Lundi dernier, la grève illimitée des Enseignants-chercheurs est effective sur le campus universitaire de Lomé. Après le président de l'UL, professeur Dodzi Kokoroko qui est sorti appelant les étudiants à la sérénité et ne céder à aucun pression sous quelque forme que ce soit, c'est au tour de la SEET (Synergie des Élèves et Étudiants du Togo) de se prononcer sur cette grève qui affecte les activités universitaires.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.