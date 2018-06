Ile Maurice: Technologie informatique - Lancement de l'application mobile Search Gov

communiqué de presse

L'application mobile, Search Gov, du Government Information Service, (GIS), a été officiellement lancée le 25 juin 2018 à Ebène. Celle-ci a été développée par le GIS collaboration avec le ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation.

Search Gov met à la disposition de l'utilisateur une fonction de recherche unifiée qui donnera à ce dernier l'accès à des résultats provenant de différentes sources, notamment les actualités et les politiques gouvernementales, les événements à venir, les décisions du Conseil des ministres, les coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique) des organismes gouvernementaux, les services électroniques et les liens pour télécharger d'autres applications mobiles.

L'objectif global de la création d'applications mobiles telles que Search Gov est de permettre la transformation de Maurice en une société connectée, intelligente et moderne en vue d'améliorer la qualité de vie de la population. Maurice compte déjà une population très connectée avec environ 1,7 million d'abonnés mobiles en 2015, ce qui justifie la décision du gouvernement de proposer des technologies mobiles pour améliorer la fourniture de services et la connectivité entre les citoyens et les autorités.

L'application Search Gov vient s'ajouter à neuf autres applications mobiles, conformément à la mesure budgétaire 2017-2018 visant à développer des applications mobiles pour fournir des informations sur le service public, cela dans le cadre de la stratégie du gouvernement d'évoluer vers une société numérique à part entière.

L'application Search Gov peut être téléchargée sur Google Play, Apple Store et sur mauritiusapps.govmu.org.