Togo: Yamgnane indigné par l'attitude des « Démocrates togolais » de Bruxelles à l'encontre de Gerry Taama

Sinon, choisir une autre voie, d'après M. Yamgnane ne serait que rejoindre avec colis et baluchons, le RPT/UNIR à qui on n'a pas cessé de reprocher l'usage des « soldats et milices contre des manifestants pacifiques aux mains nues ».

« Je tiens à dire ici mon indignation à propos de ces événements : le débat politique ne peut et ne doit pas donner lieu, sous aucun prétexte, à l'injure, à l'invective et encore moins à la violence physique », ainsi s'exprimait Kofi Yamgnane qui en pédagogue de la démocratie a appelé les Togolais où qu'ils soient, à se mettre dans la tête que « la démocratie que nous appelons de nos vœux doit être une démocratie de débats d'idées, pas d'échanges de bastonnades ».

Le week-end dernier, le président national du NET (Nouvel Engagement Togolais), Gerry Taama, en tournée en Europe a été l'objet d'une attaque aux œufs de la part d'un groupe de Togolais à Bruxelles alors même qu'il tentait au cours d'une rencontre avec ces derniers de faire connaitre sa position sur la crise politique actuelle au Togo et ce qui d'après lui et son parti peut aider à sortir le pays de cette crise. Si cette attitude des Togolais de Bruxelles a été condamnée par certains Togolais, d'autres encore n'ont pas jugé utile de condamner mais cherchaient plutôt des justificatifs.

