Mali: Michaëlle Jean condamne les vagues de violences dans le centre contre des civils

"Au nom de la Francophonie", Michaëlle Jean encourage les autorités maliennes à "faire la lumière sur ces violences, identifier les responsables, les poursuivre devant les tribunaux et sévir conformément aux lois nationales et aux textes internationaux. Le dialogue intercommunautaire s'impose également".

Selon elle, "ces assauts sont d'autant plus condamnables que le Mali est engagé, avec l'appui de la communauté internationale, dans la préparation de l'élection présidentielle, étape décisive dans la consolidation de la démocratie et de la paix".

"Les actes cruels et les tueries perpétrées contre de paisibles citoyens créent un climat d'insécurité et de mal-être général au Mali, ce pays déjà si lourdement éprouvé par le terrorisme et les actions malveillantes d'organisations criminelles", écrit Mme Jean dans un communiqué reçu à l'APS.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise.

