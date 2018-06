Rwanda: L'économie rwandaise a rebondi au second semestre 2017

Un ensemble de facteurs, dont une demande d'investissement modérée, un taux de change plus compétitif, des prix plus élevés pour les exportations de matières premières et une expansion continue des exportations non traditionnelles, ont contribué à réduire le déficit du compte courant de la balance des paiements à 7% du PIB en 2017, contre 15% en 2016.

Ce rebond a porté la croissance annuelle du PIB à 6,1% et a conduit à une révision à la hausse des prévisions de croissance pour 2018 et 2019.

Selon un récent rapport de la Banque Mondiale, l'économie rwandaise a rebondi au second semestre 2017, stimulé par l'amélioration des exportations et la revitalisation de l'agriculture, a appris le journal de l'économie sénégalaise auprès de Bloomfield Investment.

