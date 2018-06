Soudan: Peine de mort annulée pour la jeune Noura Hussein

Son avocat considère que cette peine de cinq ans de prison est une punition excessive et a appelé les autorités soudanaises à réviser les lois qui concernent les mariages des enfants. En effet, au Soudan la loi autorise le mariage des mineurs de plus de 10 ans.

Sa condamnation à mort avait déclenché une vague d'indignation internationale, et après un an d'attente, La Cour d'appel a reconnu mardi 26 juin que ce meurtre était un cas de légitime défense et n'était donc pas prémédité.

Pour rappel, Noura Hussein n'avait que 16 ans quand son père la force à épouser un homme, en 2015. Lorsqu'elle refuse de consommer le mariage, son mari appelle ses deux frères et un cousin qui l'aident à la tenir pendant que son mari la viole. Quand il décide de la violer une deuxième fois, Noura Hussein s'enfuit. Dans la bagarre, elle attrape un couteau et tue son mari.

