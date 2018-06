Burkina Faso: Droit à l'alimentation - Hunger free world plaide auprès du MBDHP

En rappel, le droit à l'alimentation adéquate (saine, suffisante et acceptable) est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer. Cela suppose la satisfaction de trois piliers qui régissent le droit à l'alimentation. Notamment la disponibilité, l'accessibilité et l'adéquation.

Une démarche que Christophe Bado, secrétaire général adjoint du MBDHP a apprécié et qu'il juge importante. «Nous avons pris part à la commission constitutionnelle et nous sommes prêt à mener ensemble le combat pour que ce droit puisse être consacré», a confié Christophe Bado. M. Bado soutien d'ailleurs que c'est la consécration de ce droit qui donnera une base légale aux différents acteurs afin de poursuivre le combat.

«Le droit à l'alimentation n'est pas un droit d'être nourri, mais un droit de se nourrir et d'être assisté en cas de sinistre, entraînant l'incapacité de se nourrir par ses propres moyens. Le MBDHP est une grande organisation de défense des droits humains et le droit à l'alimentation est partie intégrante des droits humains.

