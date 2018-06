Afrique: Investissement touristique - Des experts partagent leur expérience

Avoir un plan environnemental basé sur des standards internationaux. Pour Erwan une entreprise hôtelière comporte trois phases : le développement (appel d'une équipe complète pour lancer le projet), l'exploitation (les meilleurs talents en gestion ; l'équipe commerciale assure l'hôtel génère des revenus dès que possible) et le recyclage du capital où une équipe dédiée prend en charge tout transfert ou affectation.

Le directeur business et développement de Radisson hotel group, Erwan Garnier, a tout de suite affiché les ambitions de son groupe : Faire passer le portefeuille de 86 hôtels à 130 hôtels en Afrique avant fin 2022 et maintenir sa position de leader du continent dans le secteur.

Organisée par Proparco (guichet de l'Agence française de développement), Horwalt Htl et Radisson hotel groupe, cette conférence a permis de débattre des opportunités et obstacles particuliers à l'Afrique francophone et d'échanger sur les clés permettant de structurer ce secteur majeur pour le continent.

A l'occasion de la Conférence sur l'investissement touristique et hôtelier africain (Citha), le mardi 26 juin, des experts exerçant dans l'industrie hôtelière ont animé une conférence de presse autour du thème « Investissements touristique et hôtelier en Afrique ».

