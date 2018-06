Cote d'Ivoire: Gendarmerie/Journées portes ouvertes - La grande muette s'ouvre aux populations

Des indépendances à ce jour, ce corps a connu de grandes mutations. La dernière en date, l'intégration des femmes dans ce corps. En effet, depuis 2014, l'école de gendarmerie accueille et forme des jeunes filles. Et le bilan est assez encourageant, avec un effectif féminin de 96 éléments: 5 officiers et 91 sous-officiers.

C'est autour du thème : « La gendarmerie nationale au service de la population » que se déroulera cet événement. Et depuis quelques jours, le général Nicolas Kouakou et ses hommes n'ont pas le sommeil tranquille, tellement ils veulent réussir cette cérémonie qui est une grande première dans l'histoire de la gendarmerie.

Briser le mur de méfiance entre les populations et elle. Reconquérir leur confiance pour une collaboration franche et efficace. Tels sont les principaux objectifs de la première édition des journées portes ouvertes de la gendarmerie nationale (du 28 au 30 juin), à l'initiative du commandement supérieur de la gendarmerie.

