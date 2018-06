Cameroun: Plan d'assistance humanitaire - Le Sud collecte plus de 120 millions de F

« Les élites du Sud ont amplement contribué à la réussite de la cérémonie de collecte de fonds, présidée à Yaoundé, le 20 juin dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang. Il était de bon ton que je leur rende la politesse », a soutenu Paul Atanga Nji. Pour donner plus de poids à l'invitation à lui adressée par les élites du Sud, Paul Atanga Nji est venu, accompagné du Fon Chafah, chef traditionnel et sénateur, de trois opérateurs économiques du Nord-Ouest.

Un montant jugé provisoire par le ministre Jacques Fame Ndongo, du fait des promesses fermes de contributions additionnelles qui seront reçues cette semaine à Ebolowa ou à Yaoundé. En plus, comme va le soutenir le gouverneur Félix Nguélé Nguélé, en sa qualité de coordonnateur régional du Plan d'assistance humanitaire d'urgence, l'opération va se poursuivre dans les quatre départements et les vingt-neuf arrondissements.

Et l'on a ainsi enregistré des contributions allant de 500 F à un ou deux, voire vingt millions de F. Au total, après une addition sans cesse remise à jour au fur et à mesure que s'enregistrait une nouvelle contribution, la cagnotte a été portée à 120.100.000 F.

Répondant à l'appel du ministre Jacques Fame Ndongo de l'Enseignement supérieur, en sa qualité de chef de la délégation régionale permanente du RDPC pour le Sud et, par ailleurs, membre du Bureau politique, les populations du Sud ont massivement convergé en ces lieux pour exprimer leur adhésion à l'élan de solidarité prescrit par le président de la République, Paul Biya, en faveur des populations victimes des exactions des sécessionnistes dans les régions du Sud- Ouest et du Nord-Ouest.

