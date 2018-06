Cameroun: « Nous sommes producteurs de beaucoup de matières premières»

interview

Bruno Ntakeu, directeur de l'Industrie au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique.

Le Cameroun organise pour la première fois un forum national de l'industrie. Quel est l'objectif de cet événement ?

Le gouvernement, sur très hautes instructions du président de la République a rendu disponible un Plan directeur d'industrialisation qui a été validé et dont l'opérationnalisation a été actée par le Premier ministre. Il est question de passer d'abord à une phase de vulgarisation pour nous assurer que tous les acteurs, donc toutes les parties impliquées dans son opérationnalisation, ont la même appropriation. Ce premier forum est en fait un événement-clé dans le processus de déclenchement de la reconstruction industrielle.

Afin que tout le monde soit en ordre de bataille pour adresser ses préoccupations, il faillait organiser ce forum. Il fallait également inviter les partenaires sociaux, les acteurs des secteurs privé et institutionnel pour que tous puissent s'organiser autour des orientations et voir comment ils peuvent bien les implémenter. Mais aussi pour qu'ils puissent identifier les facteurs-clés et succès pour l'opérationnalisation et enfin amorcer le chemin vers l'émergence industrielle qui est tant prônée par le chef de l'Etat.

Qu'en est-il du Plan directeur d'industrialisation ?

Nous sommes à la phase de vulgarisation et d'appropriation. Pour l'implémentation, nous avons identifié cinq plans stratégiques de référence. Il y a un plan qui porte sur le Faber : Forêt, agro-industrie, biomasse, énergie et rails. Nous voulons concilier plusieurs secteurs d'activités. Nous avons un secteur industriel avec des branches qui sont un peu hypertrophiées. Nous devons assurer l'intégration industrielle. C'est pour cela que l'approche filière qui a montré aussi certaines limites est en train d'être repensée à travers les plans stratégiques comme ceux du gaz naturel pour véhicules, des infrastructures et des économies numériques, de l'urbanisation-Habitat-BTP, du textile-cotoncuir et confection. Ces plans permettront de dérouler les projets d'impulsion de la reconstruction industrielle nationale dans le cadre du pacte national pour l'émergence du Cameroun.

Quel est l'apport de l'agro-industrie dans l'émergence de l'industrialisation nationale ?

C'est le premier sanctuaire. On peut dire que le Cameroun est né dans un environnement avec tous les potentiels. Nous avons des espaces agraires importants, une zone climatique favorable. Le pays est entouré de cours d'eau, nous avons des terres fertiles, une main d'oeuvre à bon prix. Il est juste question de voir comment exploiter chaque segment et relever les contraintes. Nous sommes producteurs de beaucoup de matières premières.