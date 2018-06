Mozambique: Enrayer la menace terroriste

Les gisements pétroliers basés au nord du Mozambique s'élèvent à 5600 milliards de mètres cubes. Ils figurent parmi les plus importants du continent africain. Il est question de sécuriser le cadre de vie des populations ainsi que ces richesses qui attirent les plus grandes multinationales du secteur pétrolier

L'attachement de la RENAMO à la paix a été réitéré par le général Ossufo Momade, successeur d'Afonso Dhlakama. Non seulement la priorité consiste désormais à consolider la paix, mais il s'agit aussi de resserrer les rangs pour faire échec au groupe terroriste qui assassine des populations, incendie des habitations et cible des installations pétrolières.

