Cameroun: Agence des normes et de la qualité - L'Extrême-Nord découvre un outil de développement

C'était à la faveur d'une campagne de sensibilisation que la structure a organisé à Maroua lundi dernier.

Près de deux heures d'horloge en plus. C'est l'excédent enregistré au terme des échanges que l'Agence des normes et de la qualité (ANOR) a eus avec les forces vives de la région de l'Extrême-Nord. Les opérateurs économiques, les artisans, les agriculteurs, les éleveurs et les opérateurs du secteur touristique comptaient parmi les participants à cette rencontre.

Une rencontre qui, non seulement a permis à l'ANOR de sortir de l'ombre en se faisant connaître du public de l'Extrême- Nord, mais aussi et surtout une rencontre qui a permis aux opérateurs des divers secteurs d'activités de percevoir la gamme d'opportunités qu'ils peuvent saisir à travers l'Agence des normes et de la qualité.

Et parlant des opportunités de développement, la région de l'Extrême- Nord en dispose des plus diversifiées, sur les plans touristique, agricole à travers les cultures maraichères, artisanal à travers l'industrialisation du cuir. En bref, les opérateurs économiques de la région de l'Extrême-Nord se sont rendu compte qu'ils disposent des atouts naturels qui, exploités selon les normes de la qualité peuvent leur permettre de fructifier rapidement leurs revenus.

A l'ouverture de ce séminaire du 25 juin 2018, le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord a invité ses administrés à capitaliser les enseignements reçus. « Nous sommes inondés par les produits de contrefaçon. Ce séminaire est une opportunité pour les industriels, les opérateurs économiques de tout bord. Saisissez-là », leur a conseillé Midjiyawa Bakari.

En dehors de la leçon inaugurale présentée par Jean-Pierre Foka, cadre en service à l'ANOR, les participants ont eu droit à deux exposés, l'un présentant la normalisation sous le prisme d'un outil au service du développement, de la croissance et de l'emploi, l'autre sur la certification en tant qu'outil stratégique pour la conquête et la conservation des marchés.

Des exposés qui ont été suivis d'échanges très intéressants ; la prolongation du timing prévu pour ces échanges en est une illustration. Au terme de cette rencontre, tous les participants ont été imprégnés sur les voies et moyens d'améliorer leurs revenus en s'appuyant sur les orientations présentées par l'ANOR qui, pour cette première sortie à l'Extrême-Nord, était conduite par son directeur général adjoint, Chantal Andely.