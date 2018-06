Cameroun: Diocèse de Mbalmayo - Le système éducatif au scanner

En termes de perspectives, l'évêque du diocèse de Mbalmayo tient à ce que le contexte social soit pris en compte. « Nous souffrons du fait que notre pays compte actuellement des zones de handicap et de faillite. Dans nos perspectives, nous voulons promouvoir la possibilité pour chaque enfant d'être au centre du dispositif de l'éducation et de l'enseignement », a souligné Mgr Joseph- Marie Ndi Okalla.

C'est donc à un exercice de présentation des bilans et du diagnostic profond que la communauté éducative de ce diocèse s'est livrée. Chaque dirigeant d'établissement d'enseignement primaire ou secondaire que compte ce diocèse a fait le point sur la mise en oeuvre des résolutions prises aux dernières assises. Des résultats satisfaisants en termes d'amélioration qualitative aux niveaux pédagogique, financier, et matériel ont été relevés par les participants.

Un objectif issu d'un triple enjeu : former l'homme en assurant sa croissance en humanité selon l'esprit chrétien et dans une approche intégrale ; collaborer à la mission régalienne de l'Etat en matière d'éducation des citoyens ; communiquer au monde les bienfaits de l'humanisme chrétien et son riche apport dans l'édification des cultures humaines.

