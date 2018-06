Cameroun: Centre national de réhabilitation des personnes handicapées - Le nouveau directeur général en poste

Belle ambiance lundi après-midi, au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées cardinal Paul Emile Leger (CNRPH) au quartier Etoug-Ebé, pour la cérémonie de passation de service et d'installation du directeur général, par Pauline Irène Nguéné, présidente du conseil d'administration et ministre des Affaires sociales, tutelle technique du CNRPH.

Nommé par un décret présidentiel signé le 18 juin dernier, le Dr Alexandre Manga ne va pas bénéficier d'un quelconque état de grâce. Pauline Irène Nguéné s'est voulue à ce propos, fort concise en lui présentant sa feuille de route. Le CNRPH est un élément clé du dispositif institutionnel de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'exclusion sociale et de solidarité nationale du président de la République.

Le défi ici, étant de transformer les personnes vulnérabilités en viviers de richesse et ferments d'une croissance inclusive.

Et d'énumérer les défis qui interpellent le Dr Alexandre Manga. Entre autres, la mise à niveau du plateau technique du CNRPH à travers l'exécution du contrat-plan Etat/CNRPH ; l'apaisement du climat social afin de concentrer les énergies et mettre à contribution tous les maillons de la chaîne pour l'atteinte des objectifs de performance assignés ; l'exploitation judicieuse des potentialités actuelles du CNRPH afin de booster sa capacité de génération des recettes propres additionnelles ; l'aménagement du management organisationnel par le biais de la rationalisation des mécanismes de gestion et des procédures budgétaires ; le développement d'un partenariat dynamique et diversifié de manière à capter et capitaliser les opportunités d'appui multiforme et l'apport de plus de visibilité et de lisibilité dans l'action gouvernementale en faveur des personnes handicapées.

Alexandre Manga est né le 3 avril 1965 à Garoua. Après des études à l'université catholique de Louvain en Belgique, il en sort médecin chirurgien orthopédiste, traumatologue et urgentiste.

Il rentre au Cameroun en 2001 et commence sa carrière au Centre hospitalier et universitaire de Yaoundé (CHUY), puis au Centre hospitalier d'Essos (CNPS). Il est expert en finances publiques, option gestion budgétaire et enseignant dans plusieurs universités et écoles.

Avant sa nomination, il occupait les fonctions de directeur général adjoint du CNRPH depuis 2010. Alexandre Manga connaît la maison et mesure mieux que quiconque, les attentes de la hiérarchie.

Son autorité professionnelle au plan médical et les acquis de l'expérience devraient lui être fort utiles. Pour faire du CNRPH, selon le voeu du ministre Pauline Irène Nguéné, un véritable pôle d'excellence et le fleuron national et sous-régional en matière de réhabilitation et d'autonomisation des personnes en situation réelle ou potentielle de handicap.