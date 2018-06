Guinée: Le pays dispose désormais d'une cartographie des structures privées de santé de Conakry

Le document a été présenté ces dernières heures aux autorités du ministère de santé, aux partenaires financiers et techniques impliqués dans le secteur de la santé.

Il s'agit d'un document de 43 pages réalisé par le projet Finance gouvernance de Guinée(HFG), avec un appui financier de l'USAID estimé à 8o mille dollars US sur une durée de 6 mois.

Ce projet à travers cette cartographie, vise à identifier et à localiser toutes les Structures privées de santé (SPS disposant et ne disposant pas d'autorisation à servir dans les cinq communes de Conakry. Cette cartographie permet notamment de saisir et d'analyser les données ; et à prendre les mesures idoines afin de garantir une meilleure qualité et une bonne sécurité de toutes les données collectées.

Cependant, les réalisateurs de ladite cartographie n'excluent pas des principaux défis à relever pour assurer le développement et la participation du secteur privé de santé dans la relance du système de santé intégré sont : l'application des textes législatifs et règlementaire régissant la mise en place d'un cadre d'exercice et de concertation. Ce qui permettra de concrétiser le partenariat public- privé comme une nécessité en soi disent ils.

Selon les investigateurs, cette cartographie issue d'une enquête au niveau de la capitale a pour but : de déterminer le nombre total de structures privées de santé à savoir leur type affiliation, et caractère (lucratif ou non) ; faire la localisation géographique des structures privées de santé, identifier les types et volume de services offerts ; recenser les infrastructures et la disponibilité de certains équipements.

Egalement la perception des responsables des SPS des principaux obstacles (accès au financement) à une meilleure performance des structures sanitaires privées.

HFG Guinée, ambitionne à travers l'USAID de promouvoir une prise de décision allant dans le sens du renforcement du rôle du secteur privé dans la fourniture de soins de santé.