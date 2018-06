Guinée: Me Amiata Kaba procureur par intérim près le TPI de Labé prend fonction

Le TPI de Labé a servi de cadre ce mercredi 27 juin 2018 à l'investiture officielle de Amiata Kaba jusque là substitut du procureur Zézé Béavogui dans ses fonctions de procureur par intérim.

Pour la circonstance, l'avocat général du parquet Me Yaya Kairaba Diawara sur instruction du garde des sceaux a fait le déplacement. Dans son discours de circonstance, il a rappelé que ce changement est la résultante d'une sanction prise à l'encontre du sieur Béavogui qui s'est rendu coupable de libération d'une bande criminelle.

Me Kaba a rappelé que deux arrêtés ont été produits par le département de la justice signés de la main du garde des sceaux, c'est l'acte concernant suspension du procureur et l'autre validant son remplacement par l'un de ses substituts en l'occurrence Amiata Kaba. L'avocat général a aussi passé un message de fermeté aux magistrats et autres officiers de police judiciaire.

« prenez vos responsabilités, il est inadmissible qu'un condamné à une peine criminelle se retrouve dans la rue, c'est mettre la population dans une insécurité, la plus parfaite, ceci est intolérable, quiconque le fait ou se rend complice de ces faits méritent d'être sanctionné... »

Puis Amiata Kaba procureur intérimaire a pris la parole en ces termes :

« je prends les rennes de ce parquet dans des circonstances peu ordinaires marquées par des appréhensions négatives du public sur son fonctionnement, c'est un défi à relever ...

Si l'action est collective, la responsabilité est individuelle, c'est pourquoi dès maintenant le registre de discipline des OPJ sera tenu à jour... L'action publique menée à Labé sera la déclinaison au plan local de la politique d'action publique conduite par le garde des sceaux relayé par le procureur général... »

Présentes dans la salle sur invitation des magistrats, les autorités administratives ont eu leur mot à dire par l'entremise du préfet Safioulaye Bah interrogé par notre rédaction, il a souligné "l'aveu" faisant état de la présence de juges et magistrats véreux dans la bergerie , juges et magistrats qui doivent être nettoyés.

Safioulaye Bah a aussi souligné la maturité des citoyens de sa ville dont les agissements sont conformes à la loi, estimant que c'est aussi pour cela que le ministre d'Etat Cheick Sakho a réagi pour éviter les vindictes à Labé comme cela se fait ailleurs.

Il faut noter que Zézé Béavogui était attendu pour la cérémonie de passation, mais a préféré snober. Si beaucoup peuvent croire que cette passation est le dernier acte de l'affaire Zézé, en médium responsable, il nous revient d'ouvrir le débat sur la destinée judiciaire du désormais ex procureur près le tribunal de Labé. Sera-t-il jugé après avoir été révoqué et remplacé ? L'avenir nous en dira plus long.