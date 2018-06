Afrique: Mondial Russie 2018 - Le Sénégal veut le faire

Et de quatre ! Le Nigeria est devenu depuis hier, mardi 26 juin, le quatrième pays africain à quitter la… Plus »

"J'ai vu des Lions déterminés et ils savent qu'ils ne jouent pas seulement pour eux-mêmes", a-t-il dit, soulignant l'importance de se battre pour le Sénégal et l'Afrique qui a besoin d'intégrer les huitièmes de finale.

"Sur le banc avec Aliou Cissé, Omar Daf, Lamine Diatta et Tony Sylva, il y a dans ce staff des joueurs ayant passé ce cap et sur le terrain des joueurs comme Sadio (Mané) ont joué tellement de matchs- couperets qu'on les voit capables de passer ce tour", ajouté Kamara nommé Ambassadeur lors du match Sénégal-Pologne (2-1) du 19 juin dernier.

"Je crois en eux et ils ont besoin d'écrire leur propre histoire et cela commence par ce match contre la Colombie", a-t-il martelé.

"Nous savons qu'à la CAN 2015, les joueurs étaient dans la même situation mais n'ont pas réussi à entrer au second tour", a reconnu le technicien précisant que cette génération a pris trois ans d'âge et d'expérience.

Du ministre des sports en passant par le staff technique et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), tout le monde n'a d'yeux que pour le match de ce jeudi contre la Colombie pour aller chercher le ticket qualificatif au second tour.

