Angola: La Charte africaine des droits de l'homme a été adoptée il y a 37 ans

Luanda — La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par la République d'Angola le 2 Mars 1990, a été adoptée le 28 Juin 1981, à Banjul, en Gambie, par l'Organisation de l'unité africaine (OUA), actuellement Union africaine (UA).

Le document, connu sous le nom de «Charte de Banjul», pour avoir été adopté dans cette ville, a pour objectif principal de promouvoir, orienter et protéger les droits de l'homme.

La Charte reconnaît les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et ajoute d'autres qui avaient traditionnellement été niés en Afrique, comme le droit à l'autodétermination ou le devoir des Etats d'éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère.

Elle se compose d'un préambule et de trois parties: I - Droits et devoirs; II - Mesures de sauvegarde; et III - Dispositions diverses.

Dans le préambule, les Etats africains, se basant sur la liberté, l'égalité, la justice et la dignité, les aspirations des peuples africains exprimées dans la Charte ratifient l'institution de l'organe de promotion et protection des droits de l'homme et des peuples, visant: A) - Éliminer toutes les formes de colonialisme, le néo-colonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes les formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'origine ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique de l'Afrique; B) - Intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions aux peuples d'Afrique; C) Promouvoir la coopération internationale en adoptant les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Les droits sont énoncés dans le premier chapitre et les devoirs, dans le second. Il différencie les droits, libertés et garanties en qualifiant ces dernières de mesures de sauvegarde.

Parmi les droits, il y a : l'égalité devant la loi et la protection égale de la loi, le caractère sacré de la vie, l'intégrité physique et morale, la dignité inhérente à la personne humaine, la reconnaissance de la personnalité, l'interdiction de toutes les formes d'exploitation de l'homme, en particulier l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dans la Charte africaine, quatre aspects méritent attention: Le premier est lié à l'attention accordée aux traditions historiques et aux valeurs de la civilisation africaine. Ce sont ces valeurs et traditions culturelles africaines qui ont caractérisé et inspiré la Charte africaine.

Ces valeurs combinent le processus de libération de l'Afrique, la lutte pour l'indépendance et la dignité des peuples africains, la lutte contre le colonialisme et le néo-colonialisme, élimination de l'apartheid, du sionisme et de toutes les formes de discrimination.

Dans le deuxième aspect, la Charte africaine adopte une perspective collective, qui met l'accent sur les droits des peuples et, c'est à partir de ce point de vue que se transite à l'individu. Dans le cas des conventions susmentionnées, l'optique est libérale et individualiste, pour fonder le catalogue des droits civils et politiques qui y sont envisagés.

Le troisième aspect, qui est exactement la prévision, non seulement les droits civils et politiques, mais les droits économiques, sociaux et culturels, la Charte reconnaît, dans le cadre du droit au développement, que « les droits civils et politiques sont inséparables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques".

Enfin, le quatrième aspect concerne la conception de devoirs, dans la mesure où le préambule de la Charte stipule que « la jouissance des droits et libertés implique des devoirs de chacun».