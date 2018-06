Angola: L'expo-Huambo évaluée à 250 millions kwanzas

La Commission interministérielle de lutte contre le paludisme et le choléra a constaté depuis le 23… Plus »

A cet effet, des entreprises des secteurs de l'agriculture, élevage, agro-industrie, banque, assurance, éducation, formation et éducation, énergie, environnement, industrie extractive, industrie, santé, bien-être, télécommunications, tourisme, culture et loisirs sont invitées.

Organisée chaque année à la même date, l'exposition représente la plus importante ligne directrice stratégique pour la gouvernance de la région et créera des opportunités aux entrepreneurs, pour jouer un rôle décisif capable de catapulter l'économie locale.

La foire, qui sera ouverte aux exposants nationaux et étrangers, aura lieu du 27 au 30 septembre dans la ville de Huambo, sous la devise «Promouvoir les opportunités, stimuler la production nationale et attirer les investissements stratégiques».

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.