Angola: Le MPLA donne la priorité à la construction d'écoles et de routes

Les municipalités d'Andulo et Nhârea se localisent respectivement à 130 et 175 kilomètres au nord de la ville de Cuito, dans la province de Bié. La première a une population de 234 791 habitants, tandis que la seconde compte 113.651 habitants.

L'agenda politique est basé sur 10 axes et comprend également des actions tournées vers à lutte contre la mauvaise gestion publique, le renforcement des structures de formation de base et intermédiaires, la création de mécanismes pour la tenue d'élections locales, le renforcement de la démocratie, entre autres.

Il a recommandé aux cadres et aux dirigeants du parti une plus grande implication dans la diffusion et la mise en œuvre de l'agenda politique du MPLA.

Selon lui, l'agenda vise à améliorer les conditions de vie de la population et à privilégier, entre autres, la déconcentration et la décentralisation administratives.

Le secrétaire a déclaré que seront construits des systèmes de traitement et de distribution d'eau potable et d'électricité.

Andulo — Le MPLA donnera la priorité cette année à la construction et l'équipement d'écoles, d'unités sanitaires, de routes et de ponts, a annoncé mardi le premier secrétaire provincial du parti à Bié, Álvaro Manuel de Boavida Neto.

