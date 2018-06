Angola: La vente de diamants bruts a l'approbation de l'Exécutif

Luanda — La politique de commercialisation des diamants bruts, appliquée par le Gouvernement angolais, a été approuvée mercredi par le Conseil des ministres. L'idée est d'assurer un système efficace et une plus grande transparence dans le processus d'achat et vente de ces pierres précieuses.

Selon le communiqué final de la réunion parvenu à l'Angop, cet organe collégial a également a également adopté le Rapport annuel sur le degré d'exécution du Plan national de géologie (Planageo) 2017.

C'est un document de bilan qui contient des données sur les activités réalisées de janvier à décembre 2017 dans le cadre de ce projet structurant.

A l'occasion, le Conseil des ministres a aussi approuvé le Programme national de formation et gestion du personnel enseignant, document qui spécifie les objectifs et les mesures politiques correspondantes, ainsi que le plan d'action correspondant.

Cet instrument comprend les phases de programmation et de mise en œuvre, ainsi que les prévisions budgétaires incluses dans le Plan national de développement 2018/2022.

Dans le domaine de la santé, les Régimes Juridiques de la Carrière des Professionnels Diagnostic et Thérapeutique, de la carrière du personnel d'appui hospitalier, de la carrière de l'infirmier et de la carrière médicale ont été approuvés.

Lors de la session de ce mercredi, le Conseil des ministres a apprécié, pour envoi à l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant modification du Code des valeurs mobilières.

Les membres de l'Exécutif ont également apprécié le projet de loi sur l'organisation, l'exercice et le fonctionnement des activités de commerce ambulant, ainsi que la résolution des propositions qui approuvent l'adhésion de la République d'Angola à la Convention sur l'assistance en cas d'un accident nucléaire ou d'une urgence radiologique.

La liste se poursuit avec la Convention sur la sûreté nucléaire et son amendement et la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.

Complètent le cadre, le Code de conduite sur la sécurité et la protection des sources radioactives, la Convention sur la compensation des dommages nucléaires; et l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République d'Angola et le Gouvernement de la République de Zambie dans le domaine de la sécurité et de l'ordre public.