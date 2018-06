Afrique Centrale: Gouvernance forestière - Brazzaville abritera un forum sous-régional en octobre

Premier événement du genre pour le projet Observation forestière dans le Bassin du Congo, la rencontre regroupera, les 30 et 31 octobre, des participants issus des centres spécialisés des deux Congo, du Cameroun et du Gabon.

Les quelques deux cents participants attendus viendront des pouvoirs publics, de la société civile, du secteur privé, des communautés dépendantes des forêts, des peuples autochtones, de la communauté académique, des partenaires tels que le Projet de renforcement de la gouvernance forestière en Afrique et le Centre international pour le développement et la formation.

Il s'agira, en effet, d'un moment d'échanges et partage d'expériences entre ces futurs intervenants, sur la gouvernance forestière régionale ; l'utilisation des terres et le processus Redd+ (Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts) et la foresterie participative. Les conclusions de ces assises vont orienter les travaux de la conférence de haut niveau prévue à Bruxelles, un mois plus tard.

Les interventions s'articuleront autour des thématiques comme : « Processus législatifs en matière forestière dans le Bassin du Congo » ; « Redd+, zéro déforestation, agrobusiness » ; « Synergies entre Flegt, Redd+ et la gouvernance de l'utilisation des terres » ; et « Foresterie participative, régime foncier et droits des peuples ».

Un comité de pilotage national devrait être mis en place pour coordonner la préparation de ce forum sur la gouvernance forestière. Il va regrouper les parties prenantes, à savoir la primature ; les ministères concernés ; la société civile ; le secteur privé ; les communautés locales ; les universitaires ; les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'Agence française de développement, le FAO, etc.