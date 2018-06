Congo-Brazzaville: Industrie alimentaire - Le 64e Summer fancy food show à New York

Le Salon leader des produits alimentaires en Amérique du nord se tiendra du 30 juin au 2 juillet. Eco-Oil participera à ce rendez-vous de l'une des vitrines industrielles mondiales de ce secteur.

Présenté par les spécialistes comme le plus important événement de l'industrie alimentaire spécialisée en Amérique du nord et la première vitrine de l'innovation industrielle, le Summer fancy food show accueille cette année la société congolaise fondée par Claude-Wilfrid Etoka.

« Dans le cadre de la production de l'huile de palme en respectant les normes de certification "Round table on sustainable palm oil", l'entreprise va à la rencontre des experts de l'industrie pour affiner son Programme Ecoplus. C'est aussi l'occasion de construire un réseautage important avec les producteurs et les fournisseurs en vue des défis de demain en respect des exigences réglementaires locales et internationales », explique Eric Raulet, directeur chargé de développement.

La récente nomination de Claude-Wilfrid Etoka au Groupement du patronat francophone justifie et facilite la présence de la société Eco-Oil sous le pavillon Business France lors de cet événement, aux côtés de distributeurs américains de renom dont Walmart, Target, Amazon, QVC, Sysco ou Whole foods.

Sur le marché congolais, l'achalandage des shops Eco-Oil porte sur les huiles raffinées Sangha Palm et Huilka, mais aussi sur l'huile de palme brute Sangha Palm, présentées dans des formats allant de 0.25cl, 0.50 cl, 1l, 5l, 10 l à 25 l. Il porte sur la margarine Sangha Palm, produite à Ouesso, sur les jus de la vallée du Niari et l'huile d'arachide raffinée Huilka, l'huile de soja Huilka, produits à partir de l'usine de Kayes.

En partenariat avec Rivulis-Eurodrip, Eco-Oil installera à Loudima, au Congo, une station fruitière de culture de mangues et d'oranges sur sept cents hectares en utilisant le système de micro-irrigation de Rivulis et en important trente-cinq mille semis d'Israël. Une usine de transformation de fruits est prévue sur le site suivant les premières récoltes de trois cent mille jeunes plants pour la station fruitière et les exploitants adhérents du programme Ecoplus.