Congo-Brazzaville: Quarts de finale de la Coupe du Congo - Les qualifiés seront fixés sur leur sort samedi

Les combinaisons de la suite du tournoi seront connues le 30 juin, à l'issue du tirage au sort qui sera effectué à 11 h par la Commission d'organisation des compétitions nationales de la Fédération congolaise de football.

L'AS Otoho, quart finaliste de la dernière édition, et La Mancha sont en course pour leur première consécration face aux six anciens vainqueurs. Les Diables noirs, club le plus titré de la compétition, court après son huitième trophée. Les Diablotins qui ont déjà remporté sept éditions (1989, 1990, 2003, 2005, 2012, 2014 et 2015) sont, avec les Fauves du Niari, les plus réguliers de ces dix dernières années. L'Athlétic club Léopards de Dolisie, tenant du titre, n'a manqué qu'une seule finale pendant ces dernières éditions : celle gagnée par les Diables noirs à Sibiti, devant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara). Le club de Dolisie reste un candidat crédible.

En dehors de la finale de la Coupe du Congo avortée de 2010, L'AC Léopards en a disputé sept et a remporté cinq (2009, 2011, 2013, 2016 et 2017) dont deux face aux Diables noirs et trois devant Cara contre deux perdues en faveur de Diables noirs (2012 et 2015). Derrière ces deux prétendants, se place l'Etoile du Congo dont la dernière finale remonte en 2010. Malheureusement pour elle, le match qui devrait l'opposer à l'AC Léopards n'a jamais été reprogrammé. Mais comme Diables noirs et l'AC Léopards, l'Etoile du Congo connaît le goût de la victoire de cette compétiton. Les Stelliens ont été sacrés vainqueurs à cinq reprises (1983,1995, 2000, 2002 et 2006). Depuis lors, ils peinent à s'imposer sur l'échiquier national.

Le Cara, vainqueur en 1981, 1986 et 1992 a eu les occasions d'améliorer son palmarès sans pourtant atteindre son but. Les Aiglons ont perdu leurs cinq dernières finales respectivement en 2007 devant la Jeunesse sportive de Talangaï, 2009, 2016 et 2017 face à l'AC Léopards puis 2014 contre les Diables noirs. Un triste record. Comme le Cara, l'Interclub a déjà remporté ce trophée à trois reprises (1978, 1985 et 1987) et l'AS Cheminots une seule fois (1982). Ce qui est sûr, de ces huit sortira le représentant congolais à la prochaine coupe africaine de la Confédération.