Congo-Brazzaville: Il est bien vrai ...

Il incombe assurément au gouvernement de faire en sorte que les erreurs commises lorsque les caisses publiques étaient pleines ou presque ne se reproduisent pas. Mais pour que cette entité sur laquelle repose en grande partie la gouvernance publique applique de façon stricte les consignes qui lui ont été données par la plus haute autorité de l'Etat, le président de la République, il faudra que les assemblées parlementaires jouent pleinement elles-mêmes le rôle qui leur est dévolu par la Constitution d'en surveiller l'application et, si nécessaire, d'en sanctionner les acteurs.

Mais il l'est tout autant que cette sortie de crise n'aura d'effet durable que si, d'une part, les dispositions prises pour y remédier sont appliquées dans leur intégralité, si, d'autre part, l'amélioration de la situation générée par la combinaison de l'aide internationale et du redressement des cours du pétrole sur les marchés mondiaux ne s'accompagne pas d'un retour du laxisme qui nous a fait tant de mal hier.

