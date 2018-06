Congo-Brazzaville: Musique - Prinsky Lova lance le clip du single "Je me demande"

« Si c'était possible depuis les ventres de nos mères de choisir un continent où vivre, je pense que nombreux n'accepteraient pas de vivre en Afrique. Il y a trop de souffrances en Afrique. Les jeunes deviennent comme des vieillards. Tous les jours nous travaillons durement mais sans revenu important. La misère africaine est partout, surtout en Afrique centrale. Au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, en RDC, etc, nous vivons tous les mêmes réalités. Pourtant, l'Afrique a beaucoup de richesses, mais pourquoi sommes-nous moins avancés que d'autres continents ? », s'interroge-t-il dans sa chanson.

Pétri de talent, l'artiste musicien Prinsky Lova, du label Odika music, a lancé une chanson assez significative, dénonçant des faits réels avec un bon message accompagné d'une bonne mélodie, parlant de l'Afrique, en général, et de l'Afrique centrale, en particulier. Dans ce single chanté en kituba et en français, Prinsky Lova pose quelques questions du genre : Pourquoi n'y a-t-il que l'Afrique qui subit sans cesse la misère et non d'autres continents ?

