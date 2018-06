Du ministre des sports en passant par le staff technique et le président de la Fédération… Plus »

Les syndicats regroupés au sein du mouvement "And Gueuse" n'ont désormais "plus de raison" de s'inscrire dans une dynamique de radicalisation, des réponses ayant été apportées à l'essentiel de leurs revendications, surtout celles à incidences financières, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Les travailleurs de "And Geusseum" ont annoncé ne pas exclure "le boycott de tous les programmes" mis en œuvre dans le secteur, une stratégie qui peut conduire jusqu'à la fin du service minimum et même la prise en charge des urgences.

Cette rencontre avec les journalistes de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé fait suite à une sortie, mardi, du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a assuré que des réponses avaient été apportées à "tous les points (de revendication) à incidence financière" de la plateforme revendicative de "And Gueusseum" de 2014.

