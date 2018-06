Mali: Présidentielle 2018 - Me Bathily déclare sa candidature

En d'autres termes, Me Bathily a exhorté l'ensemble des candidats démocrates à la course de la présidentielle de 2018 à des débats citoyens sur les canaux de communication en bambara pour expliquer les différents programmes afin de faire vivre le sens du mot démocratie.

Me Bathily a invité l'ensemble des citoyens qui aspirent au changement à s'acquitter de leur devoir civique les 29 juillet et 12 août 201, afin de vaincre le mensonge et la corruption au Mali et aussi pour que la démocratie ne soit plus bafouée par les pratiques indignes.

Ceux de nos amis qui peuvent nous aider se sont retrouvés parfois bloqués au niveau de leurs avoirs, du trésor et au niveau des banques, parce qu'ils pouvaient aider les adversaires du président de la République », a poursuivi Me Bathily.

Vous, anciens, sages et notables, qui avaient compris comme moi que le moment est venu de penser à l'avenir de notre jeunesse... », c'est par ces mots que Me Mohamed Ali Bathily s'est adressé au public pour lancer sa candidature à la magistrature suprême.

