Egypte: Pyramids FC - Découvrez l'histoire du nouveau club riche d'Afrique

L'objectif, devenir une valeur sure du football égyptien et briller sur le continent.

Sur le plan local, le club a validé Mohamed Farouk en provenance d'Arab Contractors et va finaliser lorsque tous les documents de rachat seront prêts les internationaux égyptiens Ali Gabr et Tarek Hamed, tous présents à la Coupe du monde 2018 avec les Pharaons. Le tout entrainé par Hossam Badri, ancien coach d'Al Ahly qui aurait refusé une offre des Kaizer Chiefs en Afrique du Sud.

Car c'est en fait le vrai nom du club créé depuis 2008. Mais depuis son rachat, le club se nomme Pyramids FC et bouscule le marché des transferts en Egypte avec de gros achats. Depuis deux semaines, la formation a officialisé une promesse brésilienne, Keno de Palmeiras, son compatriote Lucas Ribamar de l'Atletico Paranaense et le Syrien Omar Al Midani. Mais ce n'est pas tout.

