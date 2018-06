Togo: Le solaire fait son entrée dans le quotidien des populations de Zooti Atsou Kondji

Présent à Lomé à la faveur de « la semaine de l'énergie », et de la table ronde des bailleurs de fonds et investisseurs pour le lancement officiel de la nouvelle stratégie d'électrification au Togo, l'ancien ministre française de l'Ecologie, Ségolène Royal était mardi après-midi à Zooti Atsou Kondji dans la préfecture du Bas-Mono et à une quarantaine de kilomètres de Vogan, pour se rendre compte des efforts effectués par les autorités togolaises quand à l'expansion de leur programme d'électrification du Togo grâce au solaire dénommé "Cizo".

Cette descente est aussi l'occasion pour les structures en charge de cette électrification des zones réculées à partir de l'énergie solaire avec à leur tête le ministre de l'énergie et des mines, Ably Bidamon, assisté de son collègue de la Communication, des Sports, de la Culture et de Formation civique, ont fait le suivi des dispositifs installés pour permettre à ces populations de la localité de Zooti Atsou Kondji.

Des explications du responsable de la société BBOXX, Elie Laré Santiégou, qui a gagné une partie de l'appel à candidature dans le déploiement de Cizo, il est question dans les offres qui sont faites aux populations, de trois kits (Basic, Basic + et le Premium), constitués de panneau solaire, une batterie qui fait office d'unité centrale, qui aident à allumer des accessoires telles que des ampoules, lampes de poche, de la radio et d'une télévision et bientôt il est aussi projeté y associer d'autres accessoires dont des ventilateurs.

Ségolène Royal en marge de cette visite a été couronnée chef du village de Zooti Atsou Kondji.

Une des chevilles ouvrières de la COP 21, qui s'est tenue à Paris (France), en 2015, elle ne s'est pas privée de s'adresser aux populations. Il s'agit à son avis d' "un jour spécial parce que celui de démonstration de l'usage du solaire pour ces populations".

Aussi, a-t-elle indiqué que "la nouvelle politique nationale d'électrification du Togo, que s'apprête à lancer demain mercredi les autorités togolaises, est un projet très ambitieux, exemplaire et important". Il s'agit d'une stratégie de transition énergétique qui prévoit le raccordement de toute la population togolaise à l'électricité à l'horizon 2030.

Cizo est un programme lancé le 02 Décembre 2017 par le Chef de l'Etat, Faure Gnassingbé. Il devra aider les populations à jouir de lampadaires et autres dispositions d'électrification aussi bien pour les apprenants et aussi pour les unités de soins dans les zones reculées.