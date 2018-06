Cote d'Ivoire: Immeuble effondré à Yamoussoukro - La propriétaire en fuite, le concepteur devant les tribunaux

Pour rappel, la ministre en charge de la Solidarité, Mariatou Koné, a effectué une visite aux blessés et aux familles endeuillées. Les blessés sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire et a apporté le soutien du gouvernement aux familles endeuillés.

Le gouvernement précise qu'il donne tous ces détails afin de montrer sa détermination par rapport à ce type d'incident. «Le Président de la République a donné des instructions fermes à tous les ministères concernés afin que la loi soit intégralement appliquée et que toutes les personnes jugées fautives y compris celles qui auront commis des fautes administratives soient effectivement sanctionnées. Les enquêtes sont en cours et toutes les mesures seront prises», a conclu le ministre Bruno Koné.

Le concepteur du plan du bâtiment, l'ingénieur en travaux publics, Séka Atsé Camille, député et membre de la Commission des affaires économiques et financières du Parlement, est convoqué le 6 juillet prochain devant le juge d'instruction. Ce dernier, à en croire le porte-parole du gouvernement, était absent lors des faits.

Poursuivant, le porte-parole du gouvernement a ajouté qu'à ce jour le nommé Kouassi Yébouah Théophile, maître d'ouvrage et qui a suivi les travaux jusqu'au troisième étage, a été placé sous mandat de dépôt. Mme Amichia Rosalie épouse Yobouet, propriétaire de l'immeuble, est en fuite et recherchée.

«L'enquête ouverte a révélé que le propriétaire n'avait pas de permis de construire et plus grave, est passé outre les mesures d'arrêt des travaux ordonnées par la mairie et par le ministère de la Construction», a souligné le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné.

