Togo: Condé invite pouvoir et opposition à conjuguer le verbe « concéder »

Les présidents de la Guinée et du Ghana, Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, sont dans la capitale du… Plus »

A noter que cette cérémonie d'ouverture a donné place à des échanges tour-à-tour entre les facilitateurs et les représentants du gouvernement et du parti au pouvoir. Puis viendra le tour des responsables de la coalition des 14 avant les discussions en plénière avec l'ensemble des parties aux environs de 16 heures.

Quelques mois après leur nomination comme facilitateurs dans la crise togolaise par leurs pairs de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), les présidents ghanéen, Nana Akuffo-Addo et guinéen, Professeur Alpha Condé, sont à nouveau depuis ce mercredi matin à Lomé, à table avec les différentes parties (pouvoir, opposition et gouvernement), pour se fixer sur les positions des uns et des autres en attendant les recommandations de l'espace communautaire pour une sortie de crise.

