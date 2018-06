Burkina Faso: Maintien de la paix - Plus de 2 000 Burkinabè passés dans les rangs des casques bleus

Au cours de toutes ces opérations 43 éléments ont perdu la vie à la suite des attaques, des accidents et des maladies. Pour tous les panélistes, ces opérations de maintien de la paix permettent aux éléments qui y participent de capitaliser une somme d'expériences profitables au Burkina Faso dans la lutte contre l'hydre terroriste et le grand banditisme.

Ces éléments, de l'avis du lieutenant-colonel Traoré, participent à la formation et à l'instruction, à des activités opérationnelles comme les patrouilles et la sécurisation ainsi que des activités récréatives pour faciliter la communion entre casques bleus et populations.

A entendre le commissaire Bassinga, ces éléments participent à la police administrative et judiciaire, à la formation et au soutien à l'organisation des élections.

Cette rencontre a réuni tous les acteurs intervenant dans le processus des opérations, à savoir le ministère en charge des affaires étrangères, l'armée, la police nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la garde de sécurité pénitentiaire. Il ressort de ces échanges qu'à la date du 30 avril 2018, le Burkina Faso a contribué à hauteur de 2126 casques bleus aux différentes opérations de maintien de la paix et se trouve être le 13e pays contributeur sur 124.

Le Centre d'information des Nations unies (CINU) a organisé, le mercredi 27 juin 2018 à Ouagadougou, un panel sur le thème : «Enjeux de la participation du Burkina Faso aux opérations de maintien de la paix de l'ONU». Ce panel a réuni des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des personnels civils.

