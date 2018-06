Burkina Faso: Le tandem FPR/AGR pour un même combat

Pour les animateurs de la conférence, il appartient au gouvernement de travailler à l'apaisement du front social. Actualité oblige, les deux conférenciers ont demandé la libération sans condition de l'activiste Naïm Touré, arrêté et déposé à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui les empêchent d'aller directement à une fusion en lieu et place de la formule du partenariat ? A ces interrogations s'ajoutent celles relatives à l'alternative de développement qu'ils ont à proposer aux Burkinabè et leur opinion sur la grève des agents du ministère des Finances qui paralyse l'économie nationale.

A la suite des déclarations liminaires, les journalistes ont soulevé un certain nombre de préoccupations. Le FPR et l'AGR qui se réclament partis d'opposition sont-ils officiellement affiliés au Chef de file de l'opposition politique (CFOP)?

Face à ce constat, le FPR et l'AGR appellent leurs militants à une prise de conscience collective et à mener le combat d'une jeunesse en quête de la construction de son avenir et des libertés publiques, du refus catégorique de l'injustice sociale, des innovations pour une croissance véritablement équitable.

Abordant la situation nationale, les deux jeunes loups de la bergerie politique burkinabè ont dépeint un tableau sombre, tout en imputant l'entière responsabilité au pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. «La famine est à nos portes et menace le peuple, le terrorisme menace le peuple, le capitalisme national et la dictature des puissances financières internes menacent le peuple souverain qui est acculé de toutes parts.

«Cette conférence de presse qui marque le début d'un partenariat entre l'AGR et le FPR est un signal fort que nous souhaitons envoyer à la classe politique de notre pays surtout à l'opposition car nous avons un combat commun qui est celui de travailler à donner l'espoir d'un lendemain meilleur au vaillant peuple burkinabè martyrisé et déçu de la mauvaise gestion du pouvoir par ce régime», a-t-il précisé .

