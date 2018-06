Cote d'Ivoire: Bouaké - Une importante quantité de drogue et produits de contrebande incinérés

La cellule anti-drogue de la gendarmerie nationale et la brigade des drogues et stupéfiants de la douane de Bouaké ont saisi divers produits prohibés dont des drogues, des stupéfiants et des produits pharmaceutiques non enregistrés et des produits de contrebande.

Il s'agit d'héroïne, de cannabis, de crack, de tramadol, de seringues, de cigarette, des cubes culinaires, etc.

Avec l'autorisation du procureur de la République près du tribunal de première instance de Bouaké, Braman Koné, ces produits dangereux ont été incinérés mercredi, en présence de Vakaba Koné, secrétaire général 1 de la préfecture de Bouaké, représentant le préfet de région de Gbêkê, préfet du département de Bouaké par intérim.

L'autorité préfectorale a tenu à féliciter les deux brigades pour le travail abattu malgré les maigres moyens mis à leur disposition. «Nous voudrons les rassurer que les préoccupations de moyens de mobilité qu'ils ont posées à juste titre seront transmises à qui de droit et nous sommes persuadés que des solutions seront trouvées dans les plus brefs délais pour leur permettre de travailler de façon plus efficace», a-t-il assuré.

En effet, lors de leurs interventions, le capitaine Ambeu Atsé Sébastien, chef de la cellule anti-drogue de la gendarmerie nationale de Bouaké et le lieutenant Oulaï Yoho, chef de la brigade des drogues et stupéfiants de la douane de Bouaké, ont révélé que leurs unités manquent de véhicules pour traquer tous ces trafiquants de drogue et de produits contrefaits.

Ils ont saisi cette opportunité pour rappeler que la production, le trafic, la consommation de la drogue se présentent comme des activités criminelles qui entraînent les attaques à main armée, la prostitution et la délinquance juvénile.

C'est surtout, ont-ils souligné, une menace pour notre jeunesse scolaire et universitaire qui, en s'y adonnant, mettent en péril leur avenir et partant l'avenir même de la nation. «C'est pourquoi, c'est tous ensemble que nous devons mener ce noble combat», ont-ils lancé.