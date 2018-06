Afrique de l'Ouest: Les points de divergences feront l'objet d'un rapport à soumettre à la CEDEAO

Ouvert ce jour à Lomé, les travaux du dialogue intertogolais sous l'égide des facilitateurs Nana Akufo-Addo et Alpha Condé ont pris fin en début de soirée de ce mercredi.

Les deux facilitateurs, si on s'en tient au communiqué final quittent donc Lomé avec dans leurs valises, des préoccupations exprimées par les différentes parties, à examiner en détail, et auront la charge de faire "un rapport au prochain congrès des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO", congrès prévu à Lomé le mois prochain.

Aussi, du document sanctionnant ces travaux, il en ressort qu'un accord a été trouvé entre les parties (Pouvoir et Opposition) pour que les activités du Parlement conformément à la Constitution, se poursuivent au-delà de l'échéance prévue et que, "durant cette période, les préparatifs des élections restent suspendus". Il est dès lors souhaitable que ces élections se tiennent avant fin novembre 2018.

Elles ont donc été encouragées à "maintenir la dynamique de dialogue et de concertation pour un règlement pacifique notamment la recherche du consensus".

Les facilitateurs invitent instamment les partis politiques et toutes les forces vives togolaises à s'abstenir de tout acte et de tout agissement susceptible de constituer une menace à la paix et à la stabilité nationale et de la sous-région et ils demandent aux partis politiques de l'opposition et du pouvoir de faire preuve de retenue pour ne pas compromettre les efforts en cours.

Parlant des mesures d'apaisement, il est relevé dans ce communiqué que les facilitateurs "félicitent le gouvernement pour les mesures d'apaisement prises, et l'encouragent à les poursuivre notamment par la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations.

Au même moment, Akufo-Addo et son collègue "invitent le gouv à étudier la possibilité d'étendre le droit de manifestater à l'ensemble du territoire national dans le respect de l'ordre public et des lois en vigueur afin de garantir la liberté de manifester mais aussi la sécurité des biens et des personnes".

Enfin, quant aux citoyens, ils sont invités à cet effet à collaborer avec toutes les autorités compétentes afin de retrouver les armes emportées.