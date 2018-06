Burkina Faso: Concertation bilatérale sur la gestion de l'aide alimentaire japonaise

Le comité consultatif de l'aide alimentaire japonaise en riz (KR 2016) s'est réuni, le 27 juin 2018, à Ouagadougou, afin de définir les modalités de gestion de cette aide du pays du soleil levant.

Au titre de l'année fiscale 2016, le Burkina Faso a reçu du gouvernement japonais, le 4 mai 2018, une aide alimentaire de 5 242 tonnes de riz. Pour définir les principes de gestion de ce don du Japon, le comité consultatif de l'aide alimentaire japonaise en riz (KR 2016), composé des représentants du gouvernement burkinabè et de la partie japonaise, s'est réuni, le 27 juin 2018, à Ouagadougou.

Selon le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Alassane Guiré, il était nécessaire que les parties concernées se concertent afin de déterminer les principaux contours avant de donner mandat à la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS) pour la gestion de ce don, en partie destiné à la monétisation et à la distribution gratuite.

Pour le secrétaire général, cet appui japonais vient à point nommé au regard de l'important déficit céréalier de 477 440 tonnes que le pays des Hommes intègres a enregistré au cours de la campagne agricole 2017-2018.

« On imagine que dans un contexte alimentaire aussi difficile, chaque graine, chaque bol de céréales, de riz revêtent une importance capitale pour remédier à la situation et permettre d'apporter une réponse concrète à des personnes en difficultés », a affirmé M. Guiré.

Et ce contexte alimentaire oblige à une gestion rigoureuse de l'aide nippone, à en croire le directeur général de la SONAGESS, Aimé Roger Kaboret.

« Le comité va se charger de discuter et de donner un certain nombre de principes de gestion afin que l'aide soit gérée de la façon la plus parcimonieuse possible car cette année nous vivons une situation alimentaire difficile. Nous devons donc en faire le meilleur usage possible », a indiqué M. Kaboret.

Cette rencontre constitue également une occasion pour, entre autres, présenter la situation alimentaire du Burkina Faso, évaluer l'efficacité de la distribution du riz, échanger sur les produits financiers issus de la vente.

Le représentant de l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Hideo Matsubara, s'est dit satisfait de la coopération entre les deux pays dans le domaine alimentaire ; et reste convaincu que de cette rencontre sortiront des conclusions salutaires.

Sur les 5 242 tonnes de riz reçues et disponibles dans les magasins de Ouagadougou et de Koudougou, 1000 tonnes sont distribuées gratuitement aux populations vulnérables et le reste pour la monétisation, a précisé le directeur général de la SONAGESS.