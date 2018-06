Cote d'Ivoire: Inondation à Abidjan - Le procureur annonce des poursuites

Dans un communiqué dont fratmat.info a reçu copie, le procureur de la République, Adou Richard Christophe, prévient que des personnes mises en cause dans les dernières inondations feront l'objet de poursuites judiciaires.

A la suite des graves inondations survenues dans le District d'Abidjan faisant de nombreux morts et causant d'importantes destructions de biens, les services techniques des ministères concernés ont fait la constatation que les principales causes résident dans la dégradation d'ouvrages publics, notamment par l'obstruction des voies de canalisation et de drainage des eaux de pluie.

Ces faits constitutifs de dégradation volontaire d'ouvrages publics et de biens, ayant entraîné mort d'hommes, sont prévus et réprimés par les articles 423, 424 et 425 alinéa 2 du code pénal, précise le communiqué signé du procureur de la République.