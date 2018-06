Burkina Faso: Réconciliation nationale - Le HCRUN à Banfora, dialogue direct avec les forces vives

C'est le cas du dossier des blessés de l'insurrection populaire et du coup d'Etat qui, selon eux, ont bénéficié d'une assistance financière et alimentaire, de même que certaines victimes ayant bénéficié d'une décoration. La gouverneure de la région, Joséphine Apiou, était présente à ces échanges.

En plus de cette première mission, les commissions, aux dires du premier responsable du HCRUN, œuvrent à apaiser les cœurs, consolider la cohésion sociale, pour créer les bases d'une véritable réconciliation au pays des Hommes intègres. La majeure partie des dossiers sont en cours de traitement, mais à écouter Léandre Bassolé et ses hommes, il y a déjà quelques résultats palpables.

Quant à sa structuration et son fonctionnement M. Bassolé a précisé qu'il est constitué de deux commissions, à savoir la Commission d'étude et d'orientation (CEO), et la Commission de la réhabilitation, de l'indemnisation et de la réinsertion sociale (CRIRS).

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) se veut plus proche des populations. C'est pour cette raison qu'il a initié une série de tournées dans les différentes régions du Burkina Faso, afin d'échanger avec les forces vives nationales. Il était, dans ce cadre, le mercredi 27 juin 2018, à Banfora.

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) s'est entretenu avec les forces vives de la région des Cascades, le mercredi 27 juin 2018, à Banfora. Ce rendez-vous avec les forces vives entre dans le cadre des activités de sensibilisation et d'information de l'institution.

