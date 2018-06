Burkina Faso: Curage du barrage n°3 - Des jeunes s'abonnent à l'écocitoyenneté

Ces valeurs, a-t-il soutenu, doivent être pérennisées afin de rendre le cadre de vie plus agréable. Pour lui, ces jeunes savent qu'il n'y a pas une autre planète ailleurs où vivre et se sont ainsi engagés à la préserver contre toute action anthropique susceptible de la nuire.

Selon les initiateurs de cette activité, le geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'environnement et vise notamment à inculquer aux uns et aux autres un comportement éco citoyen. De quoi mettre le baume au cœur du bourgmestre de la capitale Armand Béouindé qui n'a pas hésité à les féliciter.

Le mouvement « J'ai à cœur ma patrie » et le collectif «Ubuntu » de l'université Aube Nouvelle ont effectué, le samedi 23 juin 2018 à Ouagadougou, des travaux de curage du barrage n°3 de Tanghin. L'objectif est de contribuer à la survie de cette retenue d'eau de plus en plus menacée par la pollution.

