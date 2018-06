Burkina Faso: Procès Naïm Touré - Le délibéré fixé au 3 juillet prochain

Quant au conseil de l'accusé, il a demandé la relaxe de son client pour infraction non constituée. Si pour Me Prosper Farama l'écrit de l'activiste ne porte pas atteinte à la défense nationale, pour Me Batibié Bénao, c'est un dossier qui est vide.

«Sidwaya n'a fait qu'alerter. C'est le journal de tous les Burkinabè et non celui du gouvernement contrairement à ce que les gens pensent», a-t-il insisté.

A en croire l'activiste, sa publication est une invite aux forces de défense et de sécurité, notamment les gendarmes à la discussion dans un cadre de concertation ou encore de procéder à un vote sanction lors des prochains votes. De l'avis du procureur, l'activiste Naïm Touré est allé crescendo dans ses propos et de lui rappeler que ce n'est pas la publication de Sidwaya qui est reprochée.

Pour le juge, son écrit n'a rien à voir avec celui du journal et de donner des exemples d'expression comme : «restez là assis», «vous risquez fort de trépasser», «stopper la pagaille» qui figurent dans l'écrit de l'activiste. Ne pensez-vous pas que cela peut démoraliser ?, a demandé le président du tribunal. Non! Répond Naïm Touré?

L'activiste a été invité à la barre du palais de justice de Ouagadougou, le mercredi 27 juin 2018, pour répondre à trois chefs d'accusation à savoir: participation à une entreprise de démoralisation des forces armées de nature à nuire à la défense nationale ; offre non agréée de complot contre la sureté de l'Etat et d'une incitation de trouble à l'ordre public.

