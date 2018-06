Cote d'Ivoire: Stupéfiants - Plus de 17 millions de FCFA de drogues et stupéfiants incinérés à Abengourou

Les hommes du général de division Kouakou Kouadio Nicolas, en charge de la cellule anti-drogue à la gendarmerie d'Abengourou, ont procédé, le 26 juin, à l'incinération de drogues et autres stupéfiants saisis depuis le courant de l'année 2016.

1,115 tonne de divers produits prohibés d'un coût évalué à 17 034 438 Fcfa qui sont passés par les flammes. Et ce, sous la supervision de Mme Soro Nougnon, le procureur de la République, près le tribunal de 1ère instance d'Abengourou.

De ces produits, on note, en plus des produits pharmaceutiques non enregistrés, 385 kg de cannabis, 82g d'héroïne et 20g de cocaïne. Des informations fournies par le capitaine Pierre Aka de la cellule anti-drogue, il ressort que la zone de l'Indénié-Djuablin, du fait de sa proximité avec le Ghana, demeure une grande zone d'écoulement de stupéfiants et autres produits non enregistrés.

Bien plus, de nombreux agriculteurs, dans leurs plantations, s'adonnent clandestinement à la culture du cannabis qu'ils écoulent sur le marché. De quoi donner des raisons aux autorités compétentes pour accroître les moyens de déplacement des agents des forces de l'ordre, souvent contraints de se rendre dans des zones difficiles d'accès.