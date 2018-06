Cote d'Ivoire: Entretien automobile - Midas s'installe à Abidjan

Avec un parc automobile roulant de plus de 500 000 véhicules, la capitale économique ivoirienne reste l'une des plus grandes flottes du continent africain. Ce qui a certainement motivé le choix du leader mondial de l'entretien et de services automobiles à déployer son expertise en Côte d'Ivoire.

Après San-Pedro, les automobilistes de la capitale économique peuvent désormais compter sur les prestations offertes par le Midas, le label venu des Etats Unis.

Lors de la cérémonie officielle d'inauguration du centre d'entretien automobiles multimarques, le 21 juin aux II Plateaux-Latrille, le président exécutif de Midas, Alain Flipo a indiqué que : « le développement d'un service automobile premium par Midas et son partenaire Sifcom apportera aux automobilistes africains en général et ivoiriens en particulier, une expérience unique basée sur l'expertise, la proximité et l'innovation ».

En effet, le partenariat scellé entre les deux parties vise à développer des centres dans les sept pays de la sous-région, avec la Côte d'Ivoire comme porte d'entrée. « Après le Maroc et l'Angola, nous sommes maintenant arrivés en Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire est pour nous le premier marché qui augure de belles perspectives de croissance », a-t-il ajouté.

A Abidjan, les usagers de la route ont désormais la possibilité de faire la maintenance régulière de leurs véhicules pour la préparation aux visites techniques, faire les vidanges et changer les courroies, amortisseurs et pneus ; remplacer les dispositifs de freinage et de climatisation, etc.

« Sans oublier les diagnostics électroniques qui permettent de vérifier tous des défauts des véhicules », a ajouté Laurent Pomier, le directeur du développement.

Deux centres sont présentement opérationnels à Abidjan. Et les projections font état d'ouvrir 17 centres d'ici cinq ans dans le pays et environ 34 centres dans les sept autres Etats de la sous-région.

Le partenaire Sifcom, à travers sa présidente du conseil d'administration, Lucie Barry-Tannous, apprécie à juste titre la nouveauté qu'apporte Midas sur le marché ivoirien de l'automobile. Elle affirme alors que: « Midas se positionne comme une alternative entre les concessionnaires et les informels garantissant : expertise et transparence ».