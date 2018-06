Cote d'Ivoire: Daouda Diabaté, nouveau secrétaire général du ministère des Affaires étrangères

De 1994 à 1996 il est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda et représentant permanent auprès de l'Oua, de la Cea et du Pnue à Nairobi, au Kenya.

Cet homme affable et courtois, au curriculum vitae impressionnant, apportera sa riche expérience au département des Affaires étrangères qu'il connait bien pour y avoir occupé de nombreuses fonctions et gravi les échelons. Il a été chef du service presse et information de 1977 à 1978.

Ce n'est pas une "eau nouvelle" pour ce diplomate de carrière diplômé du cycle supérieur de l'École nationale d'administration d'Abidjan et de l'institut international d'administration publique et des relations internationales de Paris.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.