Cote d'Ivoire: Jacqueville - Des sages-femmes renforcent leurs capacités

Ce séminaire de formation vise au renforcement des capacités des sages-femmes provenant de la région sanitaire Abidjan2 sur la loi, l'éthique et le code de déontologie de ladite profession et l'installation de leur conseil régional de l'ordre.

Le sous-directeur des soins infirmiers et maternels, Kouakou Kan Nestor, qui représentait sa directrice, Dr Diango Nobou Claudine, a loué cette initiative. Pour lui, les sages-femmes ont besoin de s'organiser pour mieux contrôler l'exercice de leur profession.

La Présidente de l'Ordre, Bamba épse Tiémoko Mahoua Tidé Philomène, a exprimé sa fierté de doter la région sanitaire d'Abidjan 2 d'un conseil régional de l'Ordre qu'elle considère comme une boussole pour orienter ses consœurs.

Pour elle, l'installation du conseil national de l'ordre, le 26 octobre 2015, et de ses 20 conseils régionaux permettront de réglementer et de contrôler l'exercice du métier de sages-femmes, de veiller à la qualification professionnelle et au respect de l'éthique, la déontologie et aux principes de moralité, probité et dévouement. En outre, la formation leur permettra de connaître leurs droits et devoirs.

Le directeur départemental de la santé de Jacqueville, Dr Béda Simplice a, ouvrant l'atelier, encouragé l'installation des conseils régionaux de l'Ordre. L'installation du conseil régional d'Abidjan2 de l'Ordre est prévue pour ce 29 juin, après l'élection du 1er responsable.