Congo-Brazzaville: Linafoot/Play-Off - V.Club dompte Sanga Balende, DCMP soumet Maniema Union

L'issue du championnat national n'est pas encore connue. Les places pour les qualifications africaines sont âprement disputées entre les quatre équipes composant le peloton de tête.

Battue à Kinshasa lors de leur première confrontation par zéro but à deux, l'AS V.Club a littéralement pris sa revanche sur Sa Majesté Sanga Balende, le 27 juin, au stade Kashaka-Bonzola de Mbuji-Mayi. Au terme d'une partie singularisée par une forte tension et des troubles perpétrés par les supporters locaux, les joueurs du coach Florent Ibenge ont idéalement répondu sur le terrain. Ils se sont imposés par un but à zéro, une réalisation de Jean-Marc Makusu Mundele à la 86e mn. Notons que le défenseur Padou Bompunga a écopé d'un carton rouge au début de la seconde période. Mais ses coéquipiers ont gardé le moral, contenant les assauts des Anges et des Saints entraînés par le technicien Chico Mukeba.

Au stade des Martyrs, à Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a battu l'AS Maniema Union par deux buts à zéro. Vinny Bongonga a ouvert la marque pour les joueurs d'Otis Ngoma à la 21e mn et Dago Tshibamba a doublé la mise à la 50e. Cette rencontre devrait se jouer à Kindu, mais elle a été délocalisée à Kinshasa sur la demande de la formation de Maniema Union, apprend-on.

Le classement se resserre à nouveau dans le peloton de tête. Signalons la bonne opération de V.Club qui a fait tomber les trois clubs du big four, notamment Mazembe (1-0), DCMP (2-1 et 3-1) et Sanga Balende (1-0). Avec ce précieux succès, V.Club conforte donc sa deuxième place avec désormais quarante-quatre points et met sérieusement la pression sur l'actuel leader, le TP Mazembe de Lubumbashi, qui compte quarante-sept. Sanga Balende est troisième avec quarante points, talonné par DCMP qui en a trente-huit, à deux longueurs des Anges et des Saints de Mbuji-Mayi.

La fin du championnat s'annonce palpitante et l'on suivra de près la déterminante explication entre le DCMP et Sanga Balende à Kinshasa. Lors du premier face-à-face à Mbuji-Mayi, Sanga Balende l'avait emporté par un but à zéro.