Congo-Brazzaville: Epidémiologie - Des journalistes interpellés à la surveillance d'Ébola

Pour renforcer les mesures de riposte, les autorités sanitaires, en collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers, ont déjà mis en place des centres de traitement capables d'accueillir au moins quatre personnes. Elles ont aussi installé des équipes de surveillance dans les zones à risques ainsi que sur les corridors fluviaux de l'Oubangui-Sangha et sur Liranga-Bétou. Un dispositif a été installé aux ports pour surveiller les mouvements de la population.

Le travail des journalistes consistera à renforcer les campagnes dans les médias de masse ; corriger les renseignements erronés et aider à contrôler la maladie à virus d'Ebola. Grâce à une communication efficace et à un journalisme de terrain, les reportages et enquêtes, les journalistes contribueront à la promotion de la santé ainsi qu'à la prise de mesures bénéfiques pour une éventuelle riposte contre la maladie à virus d'Ébola.

La rencontre organisée par la coordination nationale de riposte à Ebola, en collaboration avec l'appui technique et financier du bureau de l'agence pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-Congo), avait pour objectif d'outiller les participants sur leur responsabilité ainsi que sur les manifestations de la maladie, le mode de transmission et les moyens de protection.

